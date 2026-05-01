Hœrdt

Tournoi école de hand

1 rue de la République Hœrdt Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

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1 rue de la République Hœrdt 67720 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 68 20 10

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English :

L’événement Tournoi école de hand Hœrdt a été mis à jour le 2026-04-28 par Communauté de communes de la Basse-Zorn