Tournoi école de hand Hœrdt
Tournoi école de hand Hœrdt dimanche 17 mai 2026.
Hœrdt
Tournoi école de hand
1 rue de la République Hœrdt Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-17
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
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1 rue de la République Hœrdt 67720 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 68 20 10
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English :
L’événement Tournoi école de hand Hœrdt a été mis à jour le 2026-04-28 par Communauté de communes de la Basse-Zorn
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