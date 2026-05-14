Tournoi féminin rugby sans contact Complexe Sportif Mangin Beaulieu Nantes
Tournoi féminin rugby sans contact Complexe Sportif Mangin Beaulieu Nantes samedi 30 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-30 13:30 – 15:30
Gratuit : oui gratuit, sur inscription Pour participer, merci de vous inscrire via ce lien https://forms.gle/pF9PLwuGxShvT13T8 Jeune Public, En famille, Adulte, Etudiant – Age minimum : 10 et Age maximum : 50
Le club du Nantes Rugby XIII organise un tournoi loisir de Tag XIII entièrement féminin.Le Tag XIII, qu’est ce que c’est ?- une activité orientée sur le rugby- du rugby sans contact- qui se joue en loisirLe tournoi est ouvert à toutes, tout niveau sportif, de 10 à 50 ans, prêtes à participer à temps sportif et convivial !
Complexe Sportif Mangin Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200
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