Tournoi féminin rugby sans contact Complexe Sportif Mangin Beaulieu Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-30 13:30 – 15:30

Gratuit : oui gratuit, sur inscription Pour participer, merci de vous inscrire via ce lien https://forms.gle/pF9PLwuGxShvT13T8 Jeune Public, En famille, Adulte, Etudiant – Age minimum : 10 et Age maximum : 50

Le club du Nantes Rugby XIII organise un tournoi loisir de Tag XIII entièrement féminin.Le Tag XIII, qu’est ce que c’est ?- une activité orientée sur le rugby- du rugby sans contact- qui se joue en loisirLe tournoi est ouvert à toutes, tout niveau sportif, de 10 à 50 ans, prêtes à participer à temps sportif et convivial !

Complexe Sportif Mangin Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200



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