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AGENDA · Pléneuf-Val-André

Tournoi international de tennis CNGT Parc de l’Amirauté Pléneuf-Val-André

samedi 1 août 2026 · Parc de l'Amirauté · Pléneuf-Val-André

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Parc de l'Amirauté
Adresse
15 Rue de la Baie
Ville
22370 Pléneuf-Val-André
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Pléneuf-Val-André

Tournoi international de tennis CNGT

Parc de l’Amirauté 15 Rue de la Baie Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 09:00:00
fin : 2026-08-11 17:00:00

Date(s) :
2026-08-01

À l’occasion du Circuit National des Grands Tournois (CNGT), la commune de Pléneuf-Val-André accueillera le temps d’une semaine des joueurs numérotés français. Venez profiter du spectacle !
Samedi 8 1/16 de finale
Dimanche 9 1/8 de finale
Lundi 10 1/4 et 1/2 finales
Mardi 11 finales   .

Parc de l’Amirauté 15 Rue de la Baie Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 66 86 93 11 

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English :

L’événement Tournoi international de tennis CNGT Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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