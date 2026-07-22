Tournoi international de tennis CNGT Parc de l’Amirauté Pléneuf-Val-André

Informations pratiques

Pléneuf-Val-André

Tournoi international de tennis CNGT

Parc de l’Amirauté 15 Rue de la Baie Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 09:00:00

fin : 2026-08-11 17:00:00

Date(s) :

2026-08-01

À l’occasion du Circuit National des Grands Tournois (CNGT), la commune de Pléneuf-Val-André accueillera le temps d’une semaine des joueurs numérotés français. Venez profiter du spectacle !

Samedi 8 1/16 de finale

Dimanche 9 1/8 de finale

Lundi 10 1/4 et 1/2 finales

Mardi 11 finales .

Parc de l’Amirauté 15 Rue de la Baie Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 66 86 93 11

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English :

L’événement Tournoi international de tennis CNGT Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor