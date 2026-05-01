Tournoi international Guillaume d’Orange Crédit Agricole Espace Alphonse Daudet Orange
Tournoi international Guillaume d’Orange Crédit Agricole Espace Alphonse Daudet Orange samedi 16 mai 2026.
Orange
Tournoi international Guillaume d’Orange Crédit Agricole
Espace Alphonse Daudet Avenue Antoine Pinay Orange Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-16
Le Cercle d’Escrime Orangeois accueille la 4è édition du Tournoi International Guillaume d’Orange à la salle Alphonse-Daudet, aménagée pour l’occasion en salle d’armes.
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Espace Alphonse Daudet Avenue Antoine Pinay Orange 84100 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 72 77 76 74 contact@ceorangeois.fr
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English :
The Cercle d?Escrime Orangeois hosts the 4th edition of the Tournoi International Guillaume d’Orange at the Salle Alphonse-Daudet, converted into a weapons room for the occasion.
L’événement Tournoi international Guillaume d’Orange Crédit Agricole Orange a été mis à jour le 2026-05-05 par Pays d’Orange en Provence Tourisme
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