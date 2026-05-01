Tournoi international Guillaume d’Orange Crédit Agricole Espace Alphonse Daudet Orange

Orange

Tournoi international Guillaume d’Orange Crédit Agricole

Espace Alphonse Daudet Avenue Antoine Pinay Orange Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-16

Le Cercle d’Escrime Orangeois accueille la 4è édition du Tournoi International Guillaume d’Orange à la salle Alphonse-Daudet, aménagée pour l’occasion en salle d’armes.

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Espace Alphonse Daudet Avenue Antoine Pinay Orange 84100 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 72 77 76 74 contact@ceorangeois.fr

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English :

The Cercle d?Escrime Orangeois hosts the 4th edition of the Tournoi International Guillaume d’Orange at the Salle Alphonse-Daudet, converted into a weapons room for the occasion.

L’événement Tournoi international Guillaume d’Orange Crédit Agricole Orange a été mis à jour le 2026-05-05 par Pays d’Orange en Provence Tourisme