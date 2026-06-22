Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Tournoi Mario Kart au cinéma de St Geniez d’Olt

Jardin du Centre Social Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Venez vous tester sur grand écran avec votre voiture préférée et votre personnage fétiche, afin de gagner les qualifications du tournoi Mario KART de la Bibliothèque.

Rendez-vous le jeudi 4 août au cinéma de St Geniez d’Olt

Inscription obligatoire auprès de la bibliothèque

Tentez de vous qualifier pour la grande finale au cinéma de St Geniez d’Olt et d’Aubrac le 18 août ! Les gagnants seront récompensés !

Avant de vous inscrire, veillez à bien être disponibles aux dates proposées !

Participation gratuite, de 8 à 18 ans. .

Jardin du Centre Social Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 30 32 bibli.stgeniezdolt@orange.fr

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English :

Come test your skills on the big screen with your favorite car and character to qualify for the Library’s Mario Kart tournament.

L’événement Tournoi Mario Kart au cinéma de St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-06-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)