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Tournoi Odin Bibliothèque Bézu-Saint-Éloi

Tournoi Odin Bibliothèque Bézu-Saint-Éloi vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque

Adresse : 22 Route de Gisors

Ville : 27660 Bézu-Saint-Éloi

Département : Eure

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Tarif :

Bézu-Saint-Éloi

Tournoi Odin

Bibliothèque 22 Route de Gisors Bézu-Saint-Éloi Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24

Date(s) :
2026-04-24

À l’occasion de la fête mondiale du jeu participez au tournoi ODIN, As d’or du jeu de l’année en 2025.   .

Bibliothèque 22 Route de Gisors Bézu-Saint-Éloi 27660 Eure Normandie +33 2 32 55 17 46  mairie.bezu.st.eloi@wanadoo.fr

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English : Tournoi Odin

L’événement Tournoi Odin Bézu-Saint-Éloi a été mis à jour le 2026-04-15 par Vexin Normand Tourisme

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