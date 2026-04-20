Tournoi Odin Bibliothèque Bézu-Saint-Éloi

Bézu-Saint-Éloi

Tournoi Odin

Bibliothèque 22 Route de Gisors Bézu-Saint-Éloi Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

À l’occasion de la fête mondiale du jeu participez au tournoi ODIN, As d’or du jeu de l’année en 2025. .

Bibliothèque 22 Route de Gisors Bézu-Saint-Éloi 27660 Eure Normandie +33 2 32 55 17 46 mairie.bezu.st.eloi@wanadoo.fr

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English : Tournoi Odin

L’événement Tournoi Odin Bézu-Saint-Éloi a été mis à jour le 2026-04-15 par Vexin Normand Tourisme