Tournoi Odin Bibliothèque Bézu-Saint-Éloi
Tournoi Odin Bibliothèque Bézu-Saint-Éloi vendredi 24 avril 2026.
Bézu-Saint-Éloi
Tournoi Odin
Bibliothèque 22 Route de Gisors Bézu-Saint-Éloi Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
À l’occasion de la fête mondiale du jeu participez au tournoi ODIN, As d’or du jeu de l’année en 2025. .
Bibliothèque 22 Route de Gisors Bézu-Saint-Éloi 27660 Eure Normandie +33 2 32 55 17 46 mairie.bezu.st.eloi@wanadoo.fr
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English : Tournoi Odin
L’événement Tournoi Odin Bézu-Saint-Éloi a été mis à jour le 2026-04-15 par Vexin Normand Tourisme
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