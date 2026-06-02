Luz-Saint-Sauveur

Tournoi officiel du Tennis Toy

Route de Gavarnie LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-08

Au-delà de la compétition, le tournoi est un moment de partage et de convivialité. Joueurs, familles, supporters et habitants se retrouvent autour d’une même passion pour le tennis.

Grâce à son succès renouvelé chaque année, le tournoi officiel du Tennis Toy demeure un rendez-vous incontournable de la saison sportive locale.

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Route de Gavarnie LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 89 67 79 59

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English :

Beyond the competition, the tournament is a time for sharing and conviviality. Players, families, supporters and local residents come together to share the same passion for tennis.

Thanks to its renewed success every year, the official Tennis Toy tournament remains an essential part of the local sporting season.

L’événement Tournoi officiel du Tennis Toy Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-02 par OT de Luz St Sauveur|CDT65