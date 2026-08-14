Tournoi SKYJO Bar à Jeux Les Tuiles Soustons

Informations pratiques

Soustons

Tournoi SKYJO

Bar à Jeux Les Tuiles 8 rue Daste Soustons Landes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:30:00

fin : 2026-08-14 21:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Tu t’es assez entraîné avec tes amis et ta famille…C’est l’heure de se confronter au reste du monde!

Plus qu’un tournoi, venez partager un moment convivial

Au programme explication des règles puis parties d’entraînement pour finir par un tournoi pour gagner les chaussettes officielles SKYJO ! .

Bar à Jeux Les Tuiles 8 rue Daste Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 61 41 28 37 lestuiles@outlook.com

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English : Tournoi SKYJO

You’ve practiced enough with your friends and family… It’s time to take on the rest of the world!

L’événement Tournoi SKYJO Soustons a été mis à jour le 2026-08-02 par OTI LAS