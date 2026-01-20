Tournois de béhourd au château de Thillombois Château de Thillombois Thillombois

Tournois de béhourd au château de Thillombois

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

2026-04-26

L’Association des Amis du Château de Thillombois reçoit les combattants de la Fédération Française de Béhourd lors d’un tournoi national par équipes. Les armes et armures sécuritaires et authentiques permettent à ces passionnés par le Moyen-Age de pratiquer le combat médiéval, à pied avec des techniques de corps à corps.

Cet événement est le 1er en Lorraine depuis 2020 et le premier dans le département.

L’événement accueillera des équipes classées en Ligue 2, féminines et masculines. Les matches de ligue 2 comptent pour le classement national des équipes françaises. 12 équipes garantissant une moyenne de 5 à 6 matches par heure.

Buvette et restauration sur place.

Date le 26 avril 2026

Horaires accueil du public de 10h à 17h

Tarifs préventes du 15 janvier au 12 avril 2026 à 6€ ;

Hors prévente à 10€ adultes,

6€ de 12 à 17 ans ;

Gratuit moins de 12 ans.

Nous contacter act.renseignement@gmail.com

Nos amis les animaux ne sont pas admis.

Accès PMR possibleTout public

Château de Thillombois 1 Rue du Château Thillombois 55260 Meuse Grand Est act.renseignement@gmail.com

English :

The Association des Amis du Château de Thillombois welcomes fighters from the Fédération Française de Béhourd for a national team tournament. Safe, authentic weapons and armor enable these medieval enthusiasts to practice medieval combat, on foot with hand-to-hand techniques.

This event is the 1st in Lorraine since 2020, and the first in the département.

The event will welcome teams ranked in Ligue 2, both men’s and women’s. Ligue 2 matches count towards the national ranking of French teams. 12 teams guaranteeing an average of 5 to 6 matches per hour.

Refreshment bar and catering on site.

Date: April 26, 2026

Opening hours: 10 a.m. to 5 p.m

Prices: pre-sales from January 15 to April 12, 2026 at 6?

Non-pre-sale at 10? adults,

6? for 12 to 17 year-olds;

Free for children under 12.

Contact us: act.renseignement@gmail.com

Pets are not allowed.

PMR access possible

