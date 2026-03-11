TOURNOIS DE CHEVALERIE ET SPECTACLE DE FAUCONNERIE

Cité Médiévale Carcassonne Aude

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 17:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-07-12

Ce tournoi médiéval évoque l’art de la guerre. Au rythme des chevaux et par le choc des armes, les chevaliers s’affrontent sans merci, dans un décor grandiose. Spectacle familial, d’une durée de 45 mn, proposant des places assises et ombragées en tribune.

3 séances par jour à 14h 15h30 17h, tous les jours sauf le samedi.

Chiens acceptés.

Nouveauté cette année un spectacle de Fauconnerie.

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Cité Médiévale Carcassonne 11000 Aude Occitanie

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English :

This medieval tournament evokes the art of war. To the rhythm of horses and the clash of weapons, knights clash mercilessly in a grandiose setting. A 45-minute family show, with seated and shaded grandstand seating.

3 sessions a day at 2pm 3:30pm 5pm, every day except Saturday.

Dogs welcome.

New this year: a Falconry show.

L’événement TOURNOIS DE CHEVALERIE ET SPECTACLE DE FAUCONNERIE Carcassonne a été mis à jour le 2026-03-11 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Carcassonne