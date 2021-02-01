Tournois de pétanque du personnel communal Fort-Mahon-Plage
Tournois de pétanque du personnel communal
rue du Général De Gaulle Fort-Mahon-Plage Somme
Début : 2026-08-01 14:00:00
Détente… Participez dans la joie et la bonne humeur aux différentes coupes de pétanque organisées au boulodrome de Fort-Mahon-Plage par le personnel communal de la mairie de Fort-Mahon-Plage.
+33 6 77 90 83 76
Relaxation… Take part in the various pétanque competitions organized at the boulodrome in Fort-Mahon-Plage by the municipal staff of the Mairie de Fort-Mahon-Plage.
