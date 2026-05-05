Tours, détours et contours au bout des doigts, Temple protestant, Bagnères-de-Bigorre

Tours, détours et contours au bout des doigts Samedi 27 juin, 15h00 Temple protestant Hautes-Pyrénées

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00

Atelier proposé par Nadine Portail. Lecture tactile de planches en relief réalisées à partir de clichés emblématiques du photographe Sebastiao Salgado.

Public : des juniors aux seniors.

Temple protestant 2 avenue Prosper Noguès 65200 Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « email », « value »: « nportail@gmail.com »}]

Lecture tactile de planches en relief réalisées à partir de clichés emblématiques du photographe Sebastiao Salgado. lecture tactile

Fondation Visio