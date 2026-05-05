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Tours, détours et contours au bout des doigts, Temple protestant, Bagnères-de-Bigorre

Tours, détours et contours au bout des doigts, Temple protestant, Bagnères-de-Bigorre

Tours, détours et contours au bout des doigts, Temple protestant, Bagnères-de-Bigorre samedi 27 juin 2026.

Lieu : Temple protestant

Adresse : 2 avenue Prosper Noguès 65200 Bagnères-de-Bigorre

Ville : 65200 Bagnères-de-Bigorre

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : Entrée libre

Tours, détours et contours au bout des doigts Samedi 27 juin, 15h00 Temple protestant Hautes-Pyrénées

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00

Atelier proposé par Nadine Portail. Lecture tactile de planches en relief réalisées à partir de clichés emblématiques du photographe Sebastiao Salgado.
Public : des juniors aux seniors.

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Lecture tactile de planches en relief réalisées à partir de clichés emblématiques du photographe Sebastiao Salgado. lecture tactile

Fondation Visio

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