Tours et détours au parc du château de Clermont- Journée du Patrimoine de Pays château de Clermont Le Cellier dimanche 28 juin 2026.

Le Cellier

Tours et détours au parc du château de Clermont- Journée du Patrimoine de Pays

château de Clermont Parc du Château de Clermont Le Cellier Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 14:30:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Découvrez le parc du château de Clermont lors d’une balade commentée entre patrimoine, viticulture, jardins historiques et panorama exceptionnel sur la Loire.

Le parcours vous conduira de la tour éolienne du XIXᵉ siècle à la grande serre horticole, témoins de la reconstruction du vignoble après la crise du phylloxéra sous l’impulsion du comte Charles Nau de Maupassant. Vous découvrirez comment ce passionné de viticulture transforma Clermont en un véritable laboratoire d’expérimentation, dont les plants et les innovations contribuèrent au renouveau du vignoble nantais.

La promenade se poursuivra à travers les jardins historiques, l’allée des cèdres, les anciens vergers et le pigeonnier, avant d’atteindre le belvédère dominant la vallée de la Loire. Ce point de vue privilégié permettra d’évoquer l’architecture du château construit sous la régence d’Anne d’Autriche, les croquis réalisés par le peintre William Turner lors de son voyage sur la Loire en 1826, ainsi que plusieurs épisodes marquants de l’histoire locale.

La visite s’achèvera par un panorama exceptionnel sur la Loire, Oudon et Champtoceaux, l’occasion d’aborder les guerres de Vendée, l’évolution du fleuve et la richesse écologique des coteaux ligériens.

À noter le parcours permet de découvrir le parc historique et d’admirer les façades extérieures du château. Le château et la cour d’honneur ne sont pas ouverts à la visite, ceux-ci faisant partie d’une copropriété privée à usage d’habitation.

Durée 1 h 30

Distance environ 1,6 km

Inscription conseillée

Pour des raisons de sécurité, les organisateurs se réservent le droit d’annuler la visite en cas de déclenchement d’une vigilance canicule orange par les autorités compétentes. Cette décision sera annoncée au plus tard 48 heures avant l’événement et se traduira par l’annulation de la visite sur le présent agenda. Les personnes inscrites seront également informées directement par courrier électronique.

Organisé par Association Histoire et Patrimoine du Cellier .

château de Clermont Parc du Château de Clermont Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire secretariat@histoireetpatrimoine-lecellier.fr

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English :

Discover the grounds of the Château de Clermont on a guided tour that takes you through the castle’s heritage, vineyards, historic gardens, and offers an exceptional view of the Loire River.

L’événement Tours et détours au parc du château de Clermont- Journée du Patrimoine de Pays Le Cellier a été mis à jour le 2026-06-17 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis