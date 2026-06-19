Exposition Chemins Journées du Patrimoine de Pays Église Saint-Martin Le Cellier
Exposition Chemins Journées du Patrimoine de Pays Église Saint-Martin Le Cellier samedi 27 juin 2026.
Le Cellier
Exposition Chemins Journées du Patrimoine de Pays
Église Saint-Martin Place Saint Méen Le Cellier Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:00:00
fin : 2026-06-28 19:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Venez découvrir l’exposition Chemins dans l’église Saint-Martin du Cellier à l’occasion des Journées du Patrimoine de Pays.
Entrée libre. .
Église Saint-Martin Place Saint Méen Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 86 44 25 92 acsmartinducellier@gmail.com
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English :
Come discover the Chemins exhibition at the Saint-Martin du Cellier Church during the Journées du Patrimoine de Pays.
L’événement Exposition Chemins Journées du Patrimoine de Pays Le Cellier a été mis à jour le 2026-06-16 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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