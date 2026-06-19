Exposition Chemins Journées du Patrimoine de Pays Église Saint-Martin Le Cellier samedi 27 juin 2026.

Le Cellier

Exposition Chemins Journées du Patrimoine de Pays

Église Saint-Martin Place Saint Méen Le Cellier Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-28 19:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Venez découvrir l’exposition Chemins dans l’église Saint-Martin du Cellier à l’occasion des Journées du Patrimoine de Pays.

Entrée libre. .

Église Saint-Martin Place Saint Méen Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 86 44 25 92 acsmartinducellier@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover the Chemins exhibition at the Saint-Martin du Cellier Church during the Journées du Patrimoine de Pays.

L’événement Exposition Chemins Journées du Patrimoine de Pays Le Cellier a été mis à jour le 2026-06-16 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis