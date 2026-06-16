Vernissage TOTUMO Biblio’fil Médiathèque Claire Bretécher Le Cellier
Vernissage TOTUMO Biblio’fil Médiathèque Claire Bretécher Le Cellier samedi 20 juin 2026.
Le Cellier
Vernissage TOTUMO Biblio’fil
Médiathèque Claire Bretécher 62 Rue de Bel air Le Cellier Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 11:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Découvrez une ode à la vie simple, à l’odeur du café, au temps qui passe, le tout accompagné des coutumes, fruits et couleurs de la Colombie.
Leo Gómez Quintero est un artiste autodidacte originaire de Colombie, installé dans la commune de Cellier depuis plusieurs années. Son univers s’articule autour des livres illustrés et de tout ce qui fait rêver les plus petits, mais pas seulement…
Inscription conseillée .
Médiathèque Claire Bretécher 62 Rue de Bel air Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 25 44 82
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover an ode to the simple life, the aroma of coffee, and the passing of time, all accompanied by the traditions, fruits, and colors of Colombia.
L’événement Vernissage TOTUMO Biblio’fil Le Cellier a été mis à jour le 2026-06-12 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
À voir aussi à Le Cellier (Loire-Atlantique)
- Séances découvertes Chi kung (Qi gong) Zen & Qi Le Cellier 16 juin 2026
- Stage enfents à l’Abat-Carre Atelier l’Abat Carre Le Cellier 17 juin 2026
- Apéro Tricot SOFA Z.I. des Relandières nord Le Cellier 18 juin 2026
- Stage photo Loire Sauvage à bord d’une toue traditionnelle Détours en Loire Le Cellier 19 juin 2026
- Concert de Ypoxinos SOFA Z.I. des Relandières nord Le Cellier 19 juin 2026