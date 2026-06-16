Vernissage TOTUMO Biblio’fil Médiathèque Claire Bretécher Le Cellier

Le Cellier

Vernissage TOTUMO Biblio’fil

Médiathèque Claire Bretécher 62 Rue de Bel air Le Cellier Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 11:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Découvrez une ode à la vie simple, à l’odeur du café, au temps qui passe, le tout accompagné des coutumes, fruits et couleurs de la Colombie.

Leo Gómez Quintero est un artiste autodidacte originaire de Colombie, installé dans la commune de Cellier depuis plusieurs années. Son univers s’articule autour des livres illustrés et de tout ce qui fait rêver les plus petits, mais pas seulement…

Inscription conseillée .

Médiathèque Claire Bretécher 62 Rue de Bel air Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 25 44 82

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English :

Discover an ode to the simple life, the aroma of coffee, and the passing of time, all accompanied by the traditions, fruits, and colors of Colombia.

L’événement Vernissage TOTUMO Biblio’fil Le Cellier a été mis à jour le 2026-06-12 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis