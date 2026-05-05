Tours et détours autour du Moulin de Tréouzien, Moulin de Tréouzien, Plozévet
Tours et détours autour du Moulin de Tréouzien, Moulin de Tréouzien, Plozévet samedi 27 juin 2026.
Tours et détours autour du Moulin de Tréouzien 27 et 28 juin Moulin de Tréouzien Finistère
Entrée libre, juste réservation obligatoire pour les deux balades nature à 10h00, le samedi et dimanche au 07.84.12.01.69, avant le 15 juin.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:30:00+02:00
Chaque année les JPP se dotent d’un thème. En 2026, le thème est « Tours et Détours » qui permet à la mairie de mettre en valeur les richesses du patrimoine de pays. « Il est proposé aux visiteurs d’apprécier le bâti ancien réhabilité, restauré mais aussi la revalorisation des matériaux et le renouveau de certains savoir-faire, comme la vannerie et l’osier, les balade nature et la randonnée autour du Moulin à vent et le Moulin à eau…
Moulin de Tréouzien Plouhinec Plozévet 29710 Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « mairie@plouhinec.bzh »}]
Balade autour du Moulin de Tréouzien Moulin savoir-faire
Lucie LAFOSSE
À voir aussi à Plozévet (Finistère)
- Concert Le Messie de G.F. Haendel Eglise Saint-Demet Plozévet 9 mai 2026
- Avant premiére Warm up Courts Of Chaos Festival Salle Avel Dro Plozévet 21 mai 2026
- Courts Of Chaos Festival Heavy metal Salle Avel Dro Plozévet 22 mai 2026
- Guinguette Tête-bêche Lieu-dit Kerlagadec Plozévet 11 juin 2026
- Balade contée Plozévet 19 juin 2026