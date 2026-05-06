Tous à la ferme et marché Ferme des dervallières Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-06 15:00 – 17:00

Gratuit : non Entrée gratuite et sans inscription.Vente de légumes à prix libre. Tout public

Ces visites sont l’occasion de faire le tour des cultures et de se renseigner sur les travaux en cours.Ce mercredi 6 mai, une vente de légumes aura lieu en même temps. N’oubliez pas vos pièces ! On vend toujours les légumes à prix libre : vous décidez du prix en fonction de ce qui vous semble juste pour vous et pour nous. Actuellement nous récoltons : salade, radis, oignons, pommes de terre, carottes, navets, betteraves… La Ferme des Dervallières est un projet porté par la Ville de Nantes et la Métropole, et pensé collectivement avec les acteurs associatifs locaux et les habitants. L’objectif est de faciliter l’accès à de bons légumes bio dans le quartier, de faire de cet espace naturel et riche en biodiversité un lieu de vie pour les petits comme les grands, et de créer de l’emploi.La Régie de quartier OCEAN est en charge de la production agricole et de l’animation du lieu. Elle emploi 8 à 10 salariés en insertion et propose des visites et des animations tout au long de l’année.

Ferme des dervallières Nantes 44100



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