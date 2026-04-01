Tous à l’escalade ! Le Chambon-sur-Lignon
Tous à l’escalade ! Le Chambon-sur-Lignon samedi 18 avril 2026.
Le Chambon-sur-Lignon
Tous à l’escalade !
Gymnase des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18 17:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Ouverture du mur d’escalade à toutes et tous, débutants et ou confirmés.
.
Gymnase des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 53 08 48 zenithsensation.chambon@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The climbing wall is open to beginners and advanced climbers alike.
L’événement Tous à l’escalade ! Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Haut-Lignon