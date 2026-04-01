Le Chambon-sur-Lignon

Tous à l’escalade !

Gymnase des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18 17:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Ouverture du mur d’escalade à toutes et tous, débutants et ou confirmés.

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Gymnase des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 53 08 48 zenithsensation.chambon@gmail.com

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English :

The climbing wall is open to beginners and advanced climbers alike.

L’événement Tous à l’escalade ! Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Haut-Lignon