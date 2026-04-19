Tous à l’Opéra | Scène ouverte et rencontres au Théâtre Graslin Théâtre Graslin Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-09 13:30 – 18:00

Gratuit : non Entrée libre – Gratuit Age maximum : 99

Rendez-vous le samedi 9 mai au Théâtre Graslin de 13h30 à 18h ????En écho à la thématique nationale de Tous à l’Opéra 2026 « jeunesses », Angers Nantes Opéra transforme le Théâtre Graslin en un lieu de rencontre, où jeunesse, amour et création artistique sont à l’honneur. Au programme :???? Le public peut découvrir une scène ouverte de 100 minutes, de 15h à 17h, où toutes les formes d’expression sont les bienvenues : chant, danse, slam, poésie ou toute autre création. Chaque participant et participante peut monter sur scène pendant 5 minutes pour partager sa vision de l’amour à travers la question : « Pour vous, c’est quoi l’amour ? ». Le formulaire d’inscription pour participer à la scène ouverte est disponible sur le site internet angers-nantes-opera.com.???? En parallèle, le hall du théâtre est ouvert toute l’après-midi et devient un espace participatif et convivial : une fresque collective, un corner librairie en partenariat avec la librairie Coiffard, et un espace Rencontre-Métiers permettant de découvrir les métiers de l’opéra.Une après-midi gratuite, où le Théâtre Graslin devient un lieu d’expression et de rencontre pour toutes et tous !

Théâtre Graslin Nantes 44000

https://www.angers-nantes-opera.com/tous-a-l-opera-2026



Afficher la carte du lieu Théâtre Graslin et trouvez le meilleur itinéraire

