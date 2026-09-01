AGENDA · Canet-en-Roussillon
TOUS À VÉLO ! Canet-en-Roussillon
samedi 19 septembre 2026 · Canet-en-Roussillon
Informations pratiques
Canet-en-Roussillon
TOUS À VÉLO !
Place Saint-Jacques Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19 15:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Une fête conviviale, familiale et entièrement gratuite, à l’occasion de la Semaine européenne de la Mobilité !
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Place Saint-Jacques Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
A free, family-friendly celebration to mark European Mobility Week!
L’événement TOUS À VÉLO ! Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-08-30 par MAIRIE CANET
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