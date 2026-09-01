Informations pratiques

Canet-en-Roussillon

TOUS À VÉLO !

Place Saint-Jacques Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 15:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Une fête conviviale, familiale et entièrement gratuite, à l’occasion de la Semaine européenne de la Mobilité !

.

Place Saint-Jacques Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A free, family-friendly celebration to mark European Mobility Week!

L’événement TOUS À VÉLO ! Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-08-30 par MAIRIE CANET