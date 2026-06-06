Informations pratiques

Sainte-Marie-la-Mer

TOUS À VÉLO

Place de la Mairie Sainte-Marie-la-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:15:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre de la Semaine européenne de la Mobilité, la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, en partenariat avec ses communes membres, organise l’événement Tous à vélo , une sortie conviviale et festive ouverte à tous.

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Place de la Mairie Sainte-Marie-la-Mer 66470 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 08 60 00

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English :

As part of European Mobility Week, the Perpignan Méditerranée Métropole Urban Community, in partnership with its member municipalities, is organizing the “Tous à vélo” event, a friendly and festive outing open to everyone.

L’événement TOUS À VÉLO Sainte-Marie-la-Mer a été mis à jour le 2026-08-21 par BIT DE SAINTE MARIE LA MER