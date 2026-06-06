TOUS À VÉLO Sainte-Marie-la-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Sainte-Marie-la-Mer
Informations pratiques
Sainte-Marie-la-Mer
TOUS À VÉLO
Place de la Mairie Sainte-Marie-la-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:15:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre de la Semaine européenne de la Mobilité, la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, en partenariat avec ses communes membres, organise l’événement Tous à vélo , une sortie conviviale et festive ouverte à tous.
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Place de la Mairie Sainte-Marie-la-Mer 66470 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 08 60 00
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English :
As part of European Mobility Week, the Perpignan Méditerranée Métropole Urban Community, in partnership with its member municipalities, is organizing the “Tous à vélo” event, a friendly and festive outing open to everyone.
L’événement TOUS À VÉLO Sainte-Marie-la-Mer a été mis à jour le 2026-08-21 par BIT DE SAINTE MARIE LA MER
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