Tous à vos baskets pour vaincre le cancer au Guédeniau Le Guédeniau Baugé-en-Anjou

Baugé-en-Anjou

Tous à vos baskets pour vaincre le cancer au Guédeniau

Le Guédeniau Jardin Public Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 08:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Tous à vos baskets pour vaincre le cancer au Guédeniau

Tous à vos baskets pour vaincre le cancer !

Venez participer pour sa 5ème édition, à une randonnée, course à pieds ou circuit. Cette édition sera comme la précédente inscrite dans la campagne Septembre en Or, dédiée à la lutte contre les cancers de l’enfant, de l’adolescent et du jeune adulte (AJA).

Nous vous proposons

3 circuits de marche 6, 11 et 15 km,

De la course sans chrono ni classement,

2 circuits VTT de 20 et 40 km,

des jeux à faire en famille, une tombola et une buvette et de la restauration sur plave

Manifestation organisée par le comité des fêtes de Le Guédeniau

Départ du Jardin public de Le Guédeniau

Inscription sur le site HELLOASSO ou sur place

Tarif 7 euros

Renseignements au 06.79.07.17.66 .

Le Guédeniau Jardin Public Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 79 07 17 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get your sneakers on to beat cancer at Le Guédeniau

L’événement Tous à vos baskets pour vaincre le cancer au Guédeniau Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme de l’Anjou Vert