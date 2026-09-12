Tous au Château ! Château des ducs de Bretagne Nantes
samedi 12 décembre 2026 · Château des ducs de Bretagne · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-12 15:00 – 16:30
Gratuit : oui Entrée libre Tout public
Laissez-vous emporter par la magie de Noël au Château des ducs de Bretagne. Durant une après-midi d’hiver, les voix claires et joyeuses des enfants de la Pré-Maîtrise de la Cathédrale de Nantes et de la Maîtrise de la Perverie, s’invitent tour à tour dans la cour, les salles et les recoins du Château reliant ainsi histoire et musique, objets patrimoniaux et contes merveilleux. Venez les suivre pour une promenade variée et lumineuse sur le thème de l’Hiver et de Noël au sein de cet écrin enchanteur du patrimoine nantais !Concert en partenariat avec le Château des ducs de Bretagne – musée d’histoire de Nantes et la Maîtrise de la Perverie. Entrée libre (sauf pour les interventions musicales dans le parcours du musée d’histoire de Nantes)
Château des ducs de Bretagne Nantes 44000
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