Tous contre Cornebidouille – escape game, Bibliothèque Condorcet de Montivilliers, Montivilliers

Informations pratiques

Tous contre Cornebidouille – escape game Samedi 3 octobre, 14h00 Bibliothèque Condorcet de Montivilliers Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Cornebidouille n’en peut plus : les enfants refusent de manger leur soupe. Furieuse, elle a décidé de les punir en les faisant disparaître grâce à une formule magique. Hors de question de la laisser agir ! Comme Pierre, il faudra ruser pour découvrir sa formule et la retourner contre elle.

Ce parcours d’énigmes oppose ainsi les enfants à Cornebidouille.

Bibliothèque Condorcet de Montivilliers 50 rue Léon Gambetta, Montivilliers Montivilliers 76290 Les Lombards Seine-Maritime Normandie 02 35 30 96 10 https://www.bm-montivilliers.fr/ https://abbaye-montivilliers.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 30 96 10 »}] Plus qu’un simple lieu de lecture, la bibliothèque Condorcet est également un lieu d’échange et de culture. Vous y retrouverez des animations, des ateliers, des lectures de contes et des expositions régulières à destination d’un large public.

L’abonnement est gratuit pour tous.

En plus du site principal de la Bibliothèque en centre-ville, un site complète l’offre municipale l’espace lecture du Centre social Jean Moulin situé à la Belle Étoile

Biblis en folie 2026

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