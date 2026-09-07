Tous contre Cornebidouille – escape game, Bibliothèque Condorcet de Montivilliers, Montivilliers
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Condorcet de Montivilliers · Montivilliers
Informations pratiques
Tous contre Cornebidouille – escape game Samedi 3 octobre, 14h00 Bibliothèque Condorcet de Montivilliers Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Cornebidouille n’en peut plus : les enfants refusent de manger leur soupe. Furieuse, elle a décidé de les punir en les faisant disparaître grâce à une formule magique. Hors de question de la laisser agir ! Comme Pierre, il faudra ruser pour découvrir sa formule et la retourner contre elle.
Ce parcours d’énigmes oppose ainsi les enfants à Cornebidouille.
Bibliothèque Condorcet de Montivilliers 50 rue Léon Gambetta, Montivilliers Montivilliers 76290 Les Lombards Seine-Maritime Normandie 02 35 30 96 10 https://www.bm-montivilliers.fr/ https://abbaye-montivilliers.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 30 96 10 »}] Plus qu’un simple lieu de lecture, la bibliothèque Condorcet est également un lieu d’échange et de culture. Vous y retrouverez des animations, des ateliers, des lectures de contes et des expositions régulières à destination d’un large public.
L’abonnement est gratuit pour tous.
En plus du site principal de la Bibliothèque en centre-ville, un site complète l’offre municipale l’espace lecture du Centre social Jean Moulin situé à la Belle Étoile
Biblis en folie 2026
©DR
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