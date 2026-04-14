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Tous en selle, L’Agora, Jaunay-Marigny

Tous en selle, L’Agora, Jaunay-Marigny

Tous en selle, L’Agora, Jaunay-Marigny mardi 19 mai 2026.

Lieu : L'Agora

Adresse : 16 avenue Gérard Girault, 86130

Ville : 86130 Jaunay-Marigny

Département : Vienne

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : mardi 19 mai 2026

Tous en selle Mardi 19 mai, 09h30 L’Agora Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-19T09:30:00+02:00 – 2026-05-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-05-19T09:30:00+02:00 – 2026-05-19T11:00:00+02:00

Festival du film 100% vélo présenté par la Fédération Française de Cyclotourisme. Projection de courts-métrages dédiés au vélo. Ces films racontent le vélo sous toutes ses facettes, du voyage au bout du monde aux performances sportives, en passant par des défis engagés et des histoires profondément humaines.
Entrée libre – ouvert à tous.

L’Agora 16 avenue Gérard Girault, 86130 Jaunay-Marigny 86130 Jaunay-Clan Vienne Nouvelle-Aquitaine
Festival du court-métrage dédié au vélo

ville de Jaunay-Marigny

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