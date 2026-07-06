Tous les évènements FUN 2026 de l’association Métisses à Nantes Maison de quartier La Mano Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-25 –

Gratuit : non Tout public, Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior

07 Août 2026: Pique-nique Nocturne à la ManoInfos: à partir de 19h. Ouverture du bar et du début de la soirée dansante à partir de 22h.Venez avec votre pique nique pour un moment de convivialité et de partage. Nouveauté: Venez avec vos choix de musique et nous les passerons tout au long de la soirée. Ouverture du bar et début de la soirée dansate à partir de 22h.Infos supplémentaires: Nicolas 06.98.24.97.02====24 Octobre 2026: SHOW TROPIKAL à la Salle festive Nantes NordEvènement à ne pas manquer!De 15h à 21hRéservation: https://www.helloasso.com/associations/metisse-a-nantes/evenements/show-tropikalInfos: Nicolas 06.98.24.97.02====27 Novembre 2026 Chants du Monde à la ManoDe 19h à minuitInfos: Nicolas 06.98.24.97.02====05 Décembre 2026 Chanté Nwel au Centre Socio Culturel des Dervallières.Un autre évènemlent incourtounable de l’association Métisse à Nantes, à ne surtout pas manquer.De 19h à 2h du matinInfos: Nicolas 06.98.24.97.02===22 Janvier 2027 Galette des Rois à La ManoDe 19h à minuitInfos: Nicolas 06.98.24.97.02

Maison de quartier La Mano Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 61 80 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E4551-maison-de-quartier-la-mano MQ-LaMano@mairie-nantes.fr



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