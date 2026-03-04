Toussaint Louverture et la représentation de l’Homme noir, Musée de Pontarlier, Pontarlier

Toussaint Louverture et la représentation de l’Homme noir Samedi 23 mai, 17h00 Musée de Pontarlier Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

À partir de deux portraits issus des collections du Musée de Pontarlier, des élèves de l’école primaire Henri Cordier proposeront une restitution consacrée à la représentation de l’Homme noir à travers une figure emblématique de la lutte pour l’abolition de l’esclavage, Toussaint Louverture. En analysant les caractéristiques tantôt valorisantes, tantôt dépréciatives de ces portraits, ils questionneront le sens et les enjeux de l’image donnée de ce personnage.

