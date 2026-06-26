Tout dévalider Nilvange

Informations pratiques

Nilvange

Tout dévalider

14 rue Clémenceau Nilvange Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Anti validisme et gesticulations tétraplégiques

Originaire du Sud de la tétraplégie j’en visite avec vous quelques quartiers. Et puis moi et toutes mes petites voix on s’emboucane et on essaie de comprendre C’est quoi le validisme ? Ça concerne juste des gens avec des corps tarabiscotés ou des caboches bizarres ou bien c’est l’histoire de tout le monde ? Ça vient d’où ? Comment ça se construit ? Une dispute de famille entre moi et moi-même, tu es bienvenu.e!

Tout dévalider, la conférence

Il s’agit d’une prestation scénique, une conférence gesticulée. C’est le partage d’un vécu, d’un cheminement et d’une prise de conscience à propos des enjeux liés au handicap et à la place des personnes qui le portent.

Le propos est articulé autour de la notion de validisme. C’est la discrimination et l’oppression systémique de ceux qui n’appartiennent pas à la norme valide.

Pierre découvre le terme, le mot et son objet, la réalité et les questions qu’il soulève.

Il est question d’image de soi, de vulnérabilité, de normes et de marges, d’entraide.

il se donne le temps d’entendre différentes voix qui résonnent à l’intérieur de lui-même et de faire vivre leur dialogue devant nous.

Il partage avec nous la pensée et les écrits de différents auteurs de la communauté handie, il croise les regards d’anthropologues, de biologistes, de poètes et d’activistes.

Pour en savoir plus sur le validisme, le capacitisme https://sites.google.com/view/toutdevaliderTout public

0 .

14 rue Clémenceau Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 85 50 71 info@legueulard.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Anti-ableism and tetraplegic gestures

As someone from the South of Tetraplegia, I’m taking you on a tour of a few neighborhoods. And then me and all my little voices get all tangled up and try to figure it out: What is ableism? Does it just affect people with “odd” bodies or “weird” heads, or is it everyone’s story? Where does it come from? How is it constructed? A family argument between me and myself—you’re welcome to join in!

“Deconstructing It All,” the talk

This is a stage performance, a talk accompanied by gestures. It’s a sharing of a personal experience, a journey, and a growing awareness of the issues surrounding disability and the place of people who live with it.

The talk centers on the concept of ableism—the systemic discrimination and oppression of those who do not conform to the “able” norm.

Pierre discovers the term, the word and its meaning, the reality it describes, and the questions it raises.

The film explores self-image, vulnerability, norms and margins, and mutual support.

He takes the time to listen to the different voices resonating within himself and to bring their dialogue to life before us.

He shares with us the thoughts and writings of various authors from the disability community, drawing on the perspectives of anthropologists, biologists, poets, and activists.

To learn more about ableism and disability discrimination: https://sites.google.com/view/toutdevalider

L’événement Tout dévalider Nilvange a été mis à jour le 2026-06-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME