TOUT DOIT DISPARAÎTRE THEATRE GARONNE Toulouse
mardi 15 décembre 2026 · THEATRE GARONNE · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
TOUT DOIT DISPARAÎTRE
THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d’Eau Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 25 EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-15 20:00:00
fin : 2026-12-17 21:00:00
Date(s) :
2026-12-15
Avec ce troisième volet de ses Récréations philosophiques, Stéphanie Aflalo signe un spectacle qui questionne notre rapport à la mort. Une réflexion à laquelle elle convie son père, dans un dialogue intime et teinté d’humour.
Les blagues et la légèreté ont beau avoir toujours forgé leur relation père-fille, cela ne les empêche pas d’aborder des sujets existentiels. Parmi eux, la peur profonde de l’artiste de voir disparaître son père. Un thème que Stéphanie Aflalo nourrit autant de ses références philosophiques que de son propre lien au théâtre, au coeur d’un dispositif minimaliste qui joue du décalage entre la forme et le fond. Répondant, à travers un simple écran plat, aux vidéos de son père captées sur caméscope, l’artiste partage cette intimité filiale avec pudeur et dérision. Face à cette fatalité qui nous concerne tous, Tout doit disparaître est une tentative, dérisoire et obstinée, d’apprivoiser l’impossible. 10 .
THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d’Eau Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie
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English :
With this third installment of her *Philosophical Creations* series, Stéphanie Aflalo presents a performance that explores our relationship with death. She invites her father to join her in this reflection, in an intimate dialogue tinged with humor.
L’événement TOUT DOIT DISPARAÎTRE Toulouse a été mis à jour le 2026-08-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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