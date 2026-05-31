Tout essayer – La Meute-poésie sauvage, Parc des Droits de l’Homme, Villeurbanne
Tout essayer – La Meute-poésie sauvage, Parc des Droits de l’Homme, Villeurbanne dimanche 21 juin 2026.
Tout essayer – La Meute-poésie sauvage Dimanche 21 juin, 19h30 Parc des Droits de l’Homme Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T19:30:00+02:00 – 2026-06-21T20:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T19:30:00+02:00 – 2026-06-21T20:30:00+02:00
Groupe de spoken word créé en 2019 par Margaux Seon, La Meute part d’une envie viscérale de scander le verbe. Les textes sont comme des coups de poing dans un gant de velours, à la fois doux et incisifs. Ils racontent des tranches de vie, des déboires, des petites victoires du quotidien.
Parc des Droits de l’Homme 115 rue du 4 Août 1789
69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Perralière Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
La Meute part d’une envie viscérale de scander le verbe. Ses textes sont comme des coups de poing dans un gant de velours, doux et incisifs.
© Marie Lachaud
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