TOUT LE BONHEUR DU MONDE…OU PRESQUE !

D989 Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Pour fêter le printemps, venez nombreux au concert exceptionnel des chanteurs de Sinsémilia. Une formule d’1h15 + environ 30 minutes de 100% musique.

De la musique, des rires et de l’émotion, c’est Tout le bonheur du monde…ou presque ! le nouveau spectacle de Mike et Riké de Sinsémilia.

Ces deux-là ont écumé les scènes et festivals de France pendant 30 ans, connu l’énorme succès du tube Tout le bonheur du monde et vécu 1000 aventures avec Sinsémilia.

Après le succès de leur premier spectacle Souvenirs de Saltimbanques , MIKE et RIKÉ de SINSÉMILIA reviennent avec une nouvelle version du spectacle, intégrant des passages de leur nouveau spectacle en cours de création.

Ils nous emmènent de nouveau dans leur univers chaleureux où ils célèbrent une vie abordée sourire aux lèvres. Un spectacle intimiste et familial qui enchantera les fans de Sinsémilia comme les néophytes. .

D989 Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie +33 6 78 64 33 34 contact@eveil-prod.com

English :

To celebrate spring, come along to an exceptional concert by the singers of Sinsémilia. 1 hour 15 minutes + about 30 minutes of 100% music.

Music, laughter and emotion that’s Tout le bonheur du monde? ou presque! the new show by Mike and Riké from Sinsémilia.

L’événement TOUT LE BONHEUR DU MONDE…OU PRESQUE ! Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2026-02-10 par 48-OT Margeride en Gévaudan