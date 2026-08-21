AGENDA · Noisseville
Tout le monde aime jouer, Bibliothèque La Biblinoise, Noisseville
dimanche 4 octobre 2026 · Bibliothèque La Biblinoise · Noisseville
Informations pratiques
Tout le monde aime jouer Dimanche 4 octobre, 15h00 Bibliothèque La Biblinoise Moselle
Maximum 16 personnes (les enfants doivent accompagné d’un adulte référent)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T15:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T15:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:00:00+02:00
Faites vous plaisir en jouant et en découvrant de nouveaux jeux en famille.
Bibliothèque La Biblinoise 38 rue principale 57645 Noisseville Noisseville 57645 Moselle Grand Est 0651589218 [{« type »: « email », « value »: « biblinoise@noisseville.fr »}]
Biblis en folie 2026
©ministère de la Culture
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