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Tout le monde aime jouer, Bibliothèque La Biblinoise, Noisseville

dimanche 4 octobre 2026 · Bibliothèque La Biblinoise · Noisseville

Tout le monde aime jouer, Bibliothèque La Biblinoise, Noisseville

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque La Biblinoise
Adresse
38 rue principale 57645 Noisseville
Ville
57645 Noisseville
Département
Moselle
Tarif
Maximum 16 personnes (les enfants doivent accompagné d'un adulte référent)

Tout le monde aime jouer Dimanche 4 octobre, 15h00 Bibliothèque La Biblinoise Moselle

Maximum 16 personnes (les enfants doivent accompagné d’un adulte référent)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T15:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T15:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:00:00+02:00

Faites vous plaisir en jouant et en découvrant de nouveaux jeux en famille.

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Biblis en folie 2026

©ministère de la Culture

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