Tout petit ruisseau, Médiathèque Ormédo, Orvault
samedi 19 décembre 2026 · Médiathèque Ormédo · Orvault
Informations pratiques
Tout petit ruisseau Samedi 19 décembre, 11h00 Médiathèque Ormédo Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-19T11:00:00+01:00 – 2026-12-19T11:30:00+01:00
Fin : 2026-12-19T11:00:00+01:00 – 2026-12-19T11:30:00+01:00
Avec Timothée Demoury (voix, guitare), Claire Weidmann (chant), et l’illustratrice Eela Laitinen
Conté à la voix par Timothée, illustré à la peinture live par Eela Laitinen, et chanté par Claire, ce spectacle suit le cheminement du ruisseau qui grandit jusqu’à devenir fleuve, puis se jette dans la mer.
En chemin, il rencontre les éléments comme la roche, les plantes, les animaux et des humains. Les enfants participent à ce voyage de la montagne à la mer. Ils iront même jusqu’à peindre eux aussi sur la frise d’Eela.
Samedi 19 décembre · à 10h, à 11h et à 15h30 · durée 20 min · Ormédo · de 1 à 4 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60
Médiathèque Ormédo 2 Promenade de l’Europe, Orvault Orvault 44700 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 98 60 »}]
Un conte illustré pour les petits
À voir aussi à Orvault (Loire-Atlantique)
- Journée immersive : Gastronomie des plantes sauvages comestibles Salle du Parc la Gobinière Orvault 23 août 2026
- Histoires à dormir debout Parc de Plaisance Orvault 26 août 2026
- Histoires à dormir debout, Parc de Plaisance, Orvault 26 août 2026
- Bibliothèque au château de la Tour Château de La Tour Orvault 6 septembre 2026
- Les cafés de l’Artothèque Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault 12 septembre 2026