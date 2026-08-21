Tout petit ruisseau, Médiathèque Ormédo, Orvault

Informations pratiques

Tout petit ruisseau Samedi 19 décembre, 11h00 Médiathèque Ormédo Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-19T11:00:00+01:00 – 2026-12-19T11:30:00+01:00

Fin : 2026-12-19T11:00:00+01:00 – 2026-12-19T11:30:00+01:00

Avec Timothée Demoury (voix, guitare), Claire Weidmann (chant), et l’illustratrice Eela Laitinen

Conté à la voix par Timothée, illustré à la peinture live par Eela Laitinen, et chanté par Claire, ce spectacle suit le cheminement du ruisseau qui grandit jusqu’à devenir fleuve, puis se jette dans la mer.

En chemin, il rencontre les éléments comme la roche, les plantes, les animaux et des humains. Les enfants participent à ce voyage de la montagne à la mer. Ils iront même jusqu’à peindre eux aussi sur la frise d’Eela.

Samedi 19 décembre · à 10h, à 11h et à 15h30 · durée 20 min · Ormédo · de 1 à 4 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Médiathèque Ormédo 2 Promenade de l’Europe, Orvault Orvault 44700 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 98 60 »}]

Un conte illustré pour les petits