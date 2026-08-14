Tout petit ruisseau Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault
samedi 19 décembre 2026 · Médiathèque Ormédo - Orvault · Orvault
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-19 11:00 – 11:30
Gratuit : oui Samedi 19 décembre · à 10h, à 11h et à 15h30 · durée 20 min · Ormédo · de 1 à 4 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60 Jeune Public – Age minimum : 1 et Age maximum : 4
Avec Timothée Demoury (voix, guitare), Claire Weidmann (chant), et l’illustratrice Eela LaitinenConté à la voix par Timothée, illustré à la peinture live par Eela Laitinen, et chanté par Claire, ce spectacle suit le cheminement du ruisseau qui grandit jusqu’à devenir fleuve, puis se jette dans la mer.En chemin, il rencontre les éléments comme la roche, les plantes, les animaux et des humains. Les enfants participent à ce voyage de la montagne à la mer. Ils iront même jusqu’à peindre eux aussi sur la frise d’Eela.Samedi 19 décembre · à 10h, à 11h et à 15h30 · durée 20 min · Ormédo · de 1 à 4 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60
Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700
02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60
Afficher la carte du lieu Médiathèque Ormédo – Orvault et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Orvault (Loire-Atlantique)
- Sous un coin de parapluie Bibliothèque Tulitujou Orvault 20 août 2026
- Sous un coin de parapluie, Bibliothèque Tulitujou, Orvault 20 août 2026
- Journée immersive : Gastronomie des plantes sauvages comestibles Salle du Parc la Gobinière Orvault 23 août 2026
- Histoires à dormir debout Parc de Plaisance Orvault 26 août 2026
- Histoires à dormir debout, Parc de Plaisance, Orvault 26 août 2026