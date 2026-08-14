Tout petit ruisseau Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-19 11:00 – 11:30

Gratuit : oui Samedi 19 décembre · à 10h, à 11h et à 15h30 · durée 20 min · Ormédo · de 1 à 4 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60 Jeune Public – Age minimum : 1 et Age maximum : 4

Avec Timothée Demoury (voix, guitare), Claire Weidmann (chant), et l’illustratrice Eela LaitinenConté à la voix par Timothée, illustré à la peinture live par Eela Laitinen, et chanté par Claire, ce spectacle suit le cheminement du ruisseau qui grandit jusqu’à devenir fleuve, puis se jette dans la mer.En chemin, il rencontre les éléments comme la roche, les plantes, les animaux et des humains. Les enfants participent à ce voyage de la montagne à la mer. Ils iront même jusqu’à peindre eux aussi sur la frise d’Eela.Samedi 19 décembre · à 10h, à 11h et à 15h30 · durée 20 min · Ormédo · de 1 à 4 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60



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