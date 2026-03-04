Tout tient encore debout, Théâtre ONYX, Saint-Herblain

Tout tient encore debout Mardi 10 mars, 15h00, 20h30 Théâtre ONYX Loire-Atlantique

5€ à 20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-10T15:00:00+01:00 – 2026-03-10T16:15:00+01:00

Fin : 2026-03-10T20:30:00+01:00 – 2026-03-10T21:45:00+01:00

Lou a 15 ans. Elle mord la vie à pleines dents… jusqu’au jour où des remarques sur son corps bouleversent tout. Entre excès et spirale silencieuse, son rapport à elle-même vacille.

Un spectacle pour libérer la parole sur un sujet sensible et retrouver une véritable connexion à soi dans une célébration joyeuse du corps !

Théâtre ONYX 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.theatreonyx.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie.onyx@saint-herblain.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 28 25 25 00 »}]

Théâtre et danse // Quête identitaire performance theatre

Anima Cie