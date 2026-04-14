Tout un rayon – Visite expo, Cosmopolis, Nantes

Tout un rayon – Visite expo Samedi 18 avril, 14h00 Cosmopolis Loire-Atlantique

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T14:00:00+02:00 – 2026-04-18T15:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T14:00:00+02:00 – 2026-04-18T15:00:00+02:00

Visite accompagné.es d’un.e membre de l’association Les Increvables en Selle

À travers cette visite guidée, découvrez des récits individuels et collectifs autour du vélo, en France et dans le monde entier. Palestine, Iran, Afghanistan, Sierra Leone, États-Unis, Sibérie, Laponie, Maroc, Mexique, Royaume-Uni, Syrie, Colombie et France composent une cartographie non exhaustive des combats cycloféministes, des revendications de liberté, des rêves et du lien intime que les femmes et minorités de genre entretiennent avec le vélo.

Cette visite est proposée dans le cadre de l’événement Femmes Vélo Liberté – Les Increvables à travers le monde à découvrir du 8 au 30 avril à l’Espace Cosmopolis.

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cosmopolis.nantes.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/les-increvables-en-selle »}] [{« link »: « https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/femmes-velo-liberte/ »}]

Partez à la découverte de l’exposition Femmes Vélo Liberté