TOUTE LA FAMILLE QUE J’AIME Carcassonne
mardi 16 mars 2027 · Carcassonne
Informations pratiques
Carcassonne
TOUTE LA FAMILLE QUE J’AIME
6 Rue Courtejaire Carcassonne Aude
Tarif : 33 – 33 – 48 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-16 20:30:00
fin : 2027-03-16
Date(s) :
2027-03-16
Le Théâtre des Variétés, Bonne Pioche & Zoda Productions présentent Toute la famille que j’aime Avec Michel Boujenah et Guillaume Bouchède
Un frère et une sœur, dont le père a toujours été fan de Johnny Hallyday, sont persuadés que pour faire comme son idole, leur père va les déshériter. Ils décident de prendre les devants et de tout faire pour récupérer sa fortune… de son vivant.
Cette histoire nous prouve que la famille c’est vraiment ce qu’il y a de plus cher… Une comédie piquante et déjantée par les auteurs de La Moustâche , où les liens du sang valent de l’or… surtout quand il s’agit d’héritage !
Durée 1h30
Auteurs Sacha JUDASZKO Fabrice DONNIO
Metteuse en scène Anne BOUVIER
Assistant à la mise en scène César DUMINIL
Avec Michel BOUJENAH Anne Sophie GERMANAZ Guillaume BOUCHÈDE Raphaëline GOUPILLEAU
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6 Rue Courtejaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr
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English :
The Théâtre des Variétés, Bonne Pioche & Zoda Productions present *Toute la famille que j’aime* with Michel Boujenah and Guillaume Bouchède
A brother and sister, whose father has always been a fan of Johnny Hallyday, are convinced that, to emulate his idol, their father is going to disinherit them. They decide to take matters into their own hands and do everything they can to get their hands on his fortune—while he’s still alive.
This story proves that family really is the most precious thing of all… A sharp and offbeat comedy by the writers of %AB La Moust%E2che %BB, where blood ties are worth their weight in gold—especially when it comes to inheritance!
Running time: 1 hour 30 minutes
Writers: Sacha JUDASZKO, Fabrice DONNIO
Director: Anne BOUVIER
Assistant Director: César DUMINIL
Starring: Michel BOUJENAH, Anne Sophie GERMANAZ, Guillaume BOUCHÉDE, Raphaéline GOUPILLEAU
L’événement TOUTE LA FAMILLE QUE J’AIME Carcassonne a été mis à jour le 2026-07-17 par
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