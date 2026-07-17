TOUTE LA FAMILLE QUE J’AIME Carcassonne

Informations pratiques

Carcassonne

TOUTE LA FAMILLE QUE J’AIME

6 Rue Courtejaire Carcassonne Aude

Tarif : 33 – 33 – 48 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-16 20:30:00

fin : 2027-03-16

Date(s) :

2027-03-16

Le Théâtre des Variétés, Bonne Pioche & Zoda Productions présentent Toute la famille que j’aime Avec Michel Boujenah et Guillaume Bouchède

Un frère et une sœur, dont le père a toujours été fan de Johnny Hallyday, sont persuadés que pour faire comme son idole, leur père va les déshériter. Ils décident de prendre les devants et de tout faire pour récupérer sa fortune… de son vivant.

Cette histoire nous prouve que la famille c’est vraiment ce qu’il y a de plus cher… Une comédie piquante et déjantée par les auteurs de La Moustâche , où les liens du sang valent de l’or… surtout quand il s’agit d’héritage !

Durée 1h30

Auteurs Sacha JUDASZKO Fabrice DONNIO

Metteuse en scène Anne BOUVIER

Assistant à la mise en scène César DUMINIL

Avec Michel BOUJENAH Anne Sophie GERMANAZ Guillaume BOUCHÈDE Raphaëline GOUPILLEAU

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6 Rue Courtejaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

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English :

The Théâtre des Variétés, Bonne Pioche & Zoda Productions present *Toute la famille que j’aime* with Michel Boujenah and Guillaume Bouchède

A brother and sister, whose father has always been a fan of Johnny Hallyday, are convinced that, to emulate his idol, their father is going to disinherit them. They decide to take matters into their own hands and do everything they can to get their hands on his fortune—while he’s still alive.

This story proves that family really is the most precious thing of all… A sharp and offbeat comedy by the writers of %AB La Moust%E2che %BB, where blood ties are worth their weight in gold—especially when it comes to inheritance!

Running time: 1 hour 30 minutes

Writers: Sacha JUDASZKO, Fabrice DONNIO

Director: Anne BOUVIER

Assistant Director: César DUMINIL

Starring: Michel BOUJENAH, Anne Sophie GERMANAZ, Guillaume BOUCHÉDE, Raphaéline GOUPILLEAU

L’événement TOUTE LA FAMILLE QUE J’AIME Carcassonne a été mis à jour le 2026-07-17 par