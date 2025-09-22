TOUTES LES CHOSES GÉNIALES

Nasbinals Lozère

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Dans ce spectacle drôle et touchant, un homme raconte comment, enfant, il a commencé cette liste pour aider sa maman malade à retrouver le sourire.

Un inventaire de bonheur contre la tristesse.

C’est quoi les choses géniales de la vie ?

1 Les glaces

2 Les batailles d’eau

3 Veiller tard pour regarder la télé

4 Le jaune

5 Les rayures

6 Les montagnes russes…

Ce n’est que le début d’une longue liste !

Dans ce spectacle drôle et touchant, un homme raconte comment, enfant, il a commencé cette liste pour aider sa maman malade à retrouver le sourire. Seul en scène, au milieu du public, Didier Cousin partage avec tendresse et humour cette traversée de vie. Le beau texte de l’anglais Duncan Macmillan et la mise en scène tonique et vivante écartent d’emblée le pathos du sujet. Un moment de théâtre simple, complice et bouleversant, qui fait du bien. Et après ? Vous aurez sûrement envie d’écrire votre propre liste.

Spectacle co-accueilli à Nasbinals avec la Rosée du matin A.U.B.R.A.C et l’EPCI des Hautes Terres de l’Aubrac .

English :

An inventory of happiness against sadness.

What are the great things in life?

1 Ice cream

2 Water fights

3 Staying up late to watch TV

4 Yellow

5 Stripes

6 Roller coasters?

That’s just the beginning of a long list!

In this funny and touching show, a man recounts how, as a child, he started this list to help his sick mother smile again.

German :

Eine Bestandsaufnahme des Glücks gegen die Traurigkeit.

Was sind die tollen Dinge im Leben?

1 Das Eis

2 Wasserschlachten

3 Spät aufbleiben, um fernzusehen

4 Das Gelb

5 Die Streifen

6 Die Achterbahn?

Das ist nur der Anfang einer langen Liste!

In dieser lustigen und berührenden Show erzählt ein Mann, wie er als Kind diese Liste begonnen hat, um seiner kranken Mutter zu helfen, ihr Lächeln wiederzufinden.

Italiano :

Un inventario della felicità contro la tristezza.

Quali sono le cose belle della vita?

1 Il gelato

2 Le battaglie in acqua

3 Stare svegli fino a tardi per guardare la TV

4 Il giallo

5 Le strisce

6 Montagne russe?

Questo è solo l’inizio di un lungo elenco!

In questo spettacolo divertente e commovente, un uomo racconta come, da bambino, abbia iniziato questa lista per aiutare la sua mamma malata a sorridere di nuovo.

Espanol :

Un inventario de la felicidad frente a la tristeza.

¿Cuáles son las cosas buenas de la vida?

1 Helados

2 Las peleas de agua

3 Quedarse hasta tarde viendo la tele

4 El amarillo

5 Rayas

6 ¿Montaña rusa?

Esto es sólo el principio de una larga lista

En este espectáculo divertido y conmovedor, un hombre cuenta cómo, de niño, empezó esta lista para ayudar a su madre enferma a volver a sonreír.

