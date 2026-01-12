Toutes petites traces spectacle petite enfance Médiathèque Paul-Émile Victor Availles-en-Châtellerault

Toutes petites traces spectacle petite enfance

Médiathèque Paul-Émile Victor 4 rue Tiers Colas Availles-en-Châtellerault Vienne

2026-03-17

Dans le cadre de la semaine de la petite enfance, la médiathèque proposera pendant le mois de mars un espace d’éveil sensoriel destinée aux touts-petits avec en temps fort le spectacle toutes petites traces Toutes petites traces c’est un spectacle participatif à la craie pour les touts-petits et leurs parents. Une page blanche est disposée sur le sol, où deux interprètes construisent un univers sonore et visuel avec des craies. Un univers où les images et les sons sont plus importants que la parole, où les sensations servent de base à la relation avec le spectateur. .

Médiathèque Paul-Émile Victor 4 rue Tiers Colas Availles-en-Châtellerault 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine

