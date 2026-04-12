Toutes vos photos en un clic, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
Toutes vos photos en un clic, Médiathèque Jacques Demy, Nantes jeudi 18 juin 2026.
Toutes vos photos en un clic Jeudi 18 juin, 10h00 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-18T10:00:00+02:00 – 2026-06-18T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-18T10:00:00+02:00 – 2026-06-18T11:30:00+02:00
Atelier numérique en groupe pour adultes
Découvrez les possibilités photographiques de votre smartphone.
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Atelier numérique en groupe pour adultes
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