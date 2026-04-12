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Toutes vos photos en un clic, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Toutes vos photos en un clic, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Toutes vos photos en un clic, Médiathèque Jacques Demy, Nantes jeudi 18 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Jacques Demy

Adresse : 24 quai la Fosse

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Tarif : Sur inscription

Toutes vos photos en un clic Jeudi 18 juin, 10h00 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-18T10:00:00+02:00 – 2026-06-18T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-18T10:00:00+02:00 – 2026-06-18T11:30:00+02:00

Atelier numérique en groupe pour adultes
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