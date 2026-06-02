Toy’zik en concert LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur

Toy’zik en concert

LUZ-SAINT-SAUVEUR Avenue de Saint Sauveur Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:00:00

fin : 2026-07-23 20:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Un show live énergique et festif.

Prépare-toi à une soirée explosive avec le groupe Toy’Zik !

Sur scène, les musiciens enchaînent les reprises et les titres emblématiques avec une énergie débordante et une vraie complicité avec le public. Leur univers mêle rock, pop et sonorités festives pour un concert vivant, rythmé et sans temps mort.

Avec leur sens du show et leur envie de faire bouger la scène, Toy’Zik transforme chaque concert en un moment de partage où l’on chante, danse et profite pleinement de la musique live.

Un rendez-vous idéal pour passer une soirée conviviale et faire le plein de bonne humeur !

> Tout public. .

LUZ-SAINT-SAUVEUR Avenue de Saint Sauveur Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 30 30 bonjour@luz-tourisme.com

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English :

An energetic, festive live show.

Get ready for an explosive evening with Toy?Zik!

On stage, the musicians play a succession of covers and iconic songs with boundless energy and a real sense of complicity with the audience. Their universe blends rock, pop and festive sounds for a lively, rhythmic concert with no downtime.

With their sense of showmanship and desire to get the stage moving, Toy?Zik transform every concert into a moment of sharing, singing, dancing and enjoying live music to the full.

It’s the perfect way to spend a convivial evening and fill up on good cheer!

L’événement Toy’zik en concert Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-02 par OT de Luz St Sauveur|CDT65