AGENDA · Paris
TRACES 1999–2026. Artistes de la Fondation Culturelle de Hesse à Paris. Goeth Institut Paris
jeudi 10 septembre 2026 · Goeth Institut Paris · Paris
Informations pratiques
Du 10 septembre au 31 octobre 2026, le Goethe-Institut de Paris présente TRACES 1999–2026. Artistes de la Fondation Culturelle de Hesse à Paris, une exposition collective réunissant Paula Rosolen, Yvonne Roeb et Helga Fanderl. Anciennes boursières de la Fondation Culturelle de Hesse à la Cité internationale des arts, les trois artistes dévoilent une sélection d’œuvres mêlant danse, sculpture et cinéma, témoignant de leurs parcours et de leur lien avec Paris. Une exposition intergénérationnelle et pluridisciplinaire autour de la perception, de la réalité et de ses représentations.
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