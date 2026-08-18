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TRACES 1999–2026. Artistes de la Fondation Culturelle de Hesse à Paris. Goeth Institut Paris

jeudi 10 septembre 2026 · Goeth Institut Paris · Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
19:00
Heure de fin
19:00
Lieu
Goeth Institut Paris
Adresse
17 avenue d'Iéna
Ville
75116 Paris
Département
Paris
Tarif
Gratuit

Du 10 septembre au 31 octobre 2026, le Goethe-Institut de Paris présente TRACES 1999–2026. Artistes de la Fondation Culturelle de Hesse à Paris, une exposition collective réunissant Paula Rosolen, Yvonne Roeb et Helga Fanderl. Anciennes boursières de la Fondation Culturelle de Hesse à la Cité internationale des arts, les trois artistes dévoilent une sélection d’œuvres mêlant danse, sculpture et cinéma, témoignant de leurs parcours et de leur lien avec Paris. Une exposition intergénérationnelle et pluridisciplinaire autour de la perception, de la réalité et de ses représentations.

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