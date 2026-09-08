Angélique Villeneuve présente « Des idées d’incendie », Librairie Gallimard, Paris

Informations pratiques

Angélique Villeneuve présente « Des idées d’incendie » Jeudi 10 septembre, 19h00 Librairie Gallimard Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T19:00:00+02:00 – 2026-09-10T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-10T19:00:00+02:00 – 2026-09-10T23:59:00+02:00

Une ode aux oubliées, à l’enfance, aux destinées hors norme.

Janvier 1910. C’est la crue du siècle. Alors que les eaux envahissent un asile d’aliénées du département de la Seine, deux femmes se dirigent vers les grilles laissées ouvertes dans la confusion. L’une tient encore dans la main une liasse de pages arrachées. D’une langue fiévreuse, le récit retrace la destinée de cette paysanne que sa condition n’a pas réussi à brider.

Angélique Villeneuve a bâti une oeuvre où se mêlent le chaos et la lumière, et où se font entendre celles qui n’ont pas de voix. Des idées d’incendie est son dixième roman.

Venez découvrir « Des idées d’incendie » publié aux Éditions Phébus.

Photographie © Droits Réservés

Librairie Gallimard 15, boulevard Raspail,Paris Paris 75007 Quartier Saint-Thomas-d’Aquin Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-angelique-villeneuve-1998636839589 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-angelique-villeneuve-presente-des-idees-dincendie-1998636839589 »}] [{« link »: « https://www.librairie-gallimard.com/livre/9782752915672-des-idees-d-incendie-angelique-villeneuve/ »}]

Une ode aux oubliées, à l’enfance, aux destinées hors norme.Janvier 1910. C’est la crue du siècle. Alors que les eaux envahissent un asile d’aliénées du département de la Seine, deux … Rencontre-Dédicace