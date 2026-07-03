STAGE LAQUE Ateliers BESSIÈRES Paris

Informations pratiques

Vous apprendrez également les bases de la composition à partir de motifs que vous pourrez décalquer, reproduire ou modifier selon votre inspiration. Un panneau préparé vous sera fourni en début de stage. Vous repartirez à la fin de la semaine avec votre création personnelle, en souhaitant que cette initiation vous donne envie de plonger encore davantage dans le merveilleux univers de la laque.

Patience et minutie seront les maîtres mots de ce stage !

Matériel à apporter par les inscrits : papier calque, crayons de couleur, pots en verre propres, un cutter/scalpel et du papier journal et quelques pinceaux à acheter dont les références vous seront envoyées en amont du stage.

Au cours de ce stage d’initiation, vous découvrirez les techniques traditionnelles de la création d’un décor laqué : pose de la feuille d’or, aventurines, jeux de caches et reliefs….

Du lundi 07 septembre 2026 au vendredi 11 septembre 2026 :

payant

Tarif : 460 € (Les inscrits de Paris Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-07T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-12T01:59:59+02:00

Date(s) :

Ateliers BESSIÈRES 65, boulevard Bessières 75017 Paris

https://www.paris-ateliers.org/ +33144618780 inscriptions@paris-ateliers.org



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