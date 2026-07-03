STAGE PEINTURE ANCIENNE Ateliers SOUHAM Paris

Informations pratiques

Les participants réaliseront une œuvre personnelle tout en découvrant les savoir-faire historiques liés à la fabrication des couleurs et à la construction d’un tableau en couches successives.

Jour 1 – Découverte des matériaux, préparation du support et mise en place de votre tableau

Introduction à l’histoire de la peinture ancienne, présentation des pigments naturels : origines minérales, végétales et animales, préparation des supports traditionnels (entoilage et préparation du gesso). Mise en place du dessin et première couche (maigre) de peinture sur votre tableau.

Jour 2 – Fabrication des couleurs, préparation des médiums et reprise du travail de votre tableau

Étude des différents pigments naturels (ceux nécessaires à la réalisation de votre tableau), broyage et préparation des pigments, principes de conservation et de stabilité des couleurs, fabrication des médiums traditionnels, initiation à la chimie de la peinture. Deuxième couche (grasse) de peinture sur votre tableau.

Jour 3 – Suite de la fabrication des supports et continuation du travail de votre tableau

Application de 2 couches supplémentaires de gesso. Tension des châssis si nécessaire. Troisième couche de peinture sur votre tableau: recherche des tonalités justes; apport plus marqué de matière.

Jour 4 – Fin de la fabrication des supports et continuation du travail de votre tableau

Application de 2 couches supplémentaires de gesso. Ponçage à chaque couche. Quatrième couche de peinture sur votre tableau: travail de différenciation des matières: chairs, bois, tissus …

Jour 5 – Finitions et présentation des réalisations

Retouches finales, harmonisation des couleurs, travail des détails et des effets de matière, finitions de l’œuvre, présentation collective des réalisations et échanges autour des techniques abordées.

À l’issue du stage, les participants seront capables d’identifier et utiliser différents pigments naturels, de préparer un support de peinture selon des méthodes traditionnelles, de fabriquer des couleurs et des médiums, de mettre en œuvre une peinture en couches successives et de réaliser une œuvre personnelle inspirée des techniques anciennes et comprendre les principes fondamentaux de la peinture des maîtres anciens.

Ce stage propose une immersion dans les techniques de la peinture ancienne à travers la découverte des pigments naturels, la préparation des supports et l’apprentissage des procédés traditionnels utilisés par les peintres européens du Moyen Âge à la Renaissance.

Du lundi 07 septembre 2026 au vendredi 11 septembre 2026 :

payant

Tarif : 450 € (Les inscrits de Paris Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages)

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-07T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-12T01:59:59+02:00

Date(s) :

Ateliers SOUHAM 3, place Souham – place Jeanne d’Arc 75013 Paris

https://www.paris-ateliers.org/ +33144618780 inscriptions@paris-ateliers.org



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