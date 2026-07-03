STAGE DECOUVERTE DE LA BIJOUTERIE Ateliers COURONNES Paris
lundi 7 septembre 2026 · Ateliers COURONNES · Paris
Informations pratiques
Pendentif et bracelet seront réalisés pendant ces quelques jours.
Ce stage de bijouterie propose une initiation complète aux techniques de base du travail du métal.
Au fil de 4 jours, les participants découvrent le sciage, le perçage, le limage, la soudure et les techniques de finition, tout en apprenant à manipuler les outils spécifiques de l’atelier. Après la réalisation d’un pendentif ajouré, ils explorent le martelage et la mise en forme du métal pour concevoir et fabriquer une manchette personnalisée
Débutants
Ce stage vous invite à la découverte de la bijouterie à travers le travail du métal.
Du lundi 07 septembre 2026 au jeudi 10 septembre 2026 :
payant
Tarif : 430 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).
Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-07T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-11T01:59:59+02:00
Date(s) :
Ateliers COURONNES 66, rue des Couronnes 75020 Paris
https://www.paris-ateliers.org/ +33144618780 inscriptions@paris-ateliers.org
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