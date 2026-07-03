STAGE DECOUVERTE DE LA BIJOUTERIE Ateliers COURONNES Paris

Informations pratiques

Pendentif et bracelet seront réalisés pendant ces quelques jours.

Ce stage de bijouterie propose une initiation complète aux techniques de base du travail du métal.

Au fil de 4 jours, les participants découvrent le sciage, le perçage, le limage, la soudure et les techniques de finition, tout en apprenant à manipuler les outils spécifiques de l’atelier. Après la réalisation d’un pendentif ajouré, ils explorent le martelage et la mise en forme du métal pour concevoir et fabriquer une manchette personnalisée

Débutants



Ce stage vous invite à la découverte de la bijouterie à travers le travail du métal.

Du lundi 07 septembre 2026 au jeudi 10 septembre 2026 :

payant

Tarif : 430 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-07T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-11T01:59:59+02:00

Date(s) :

Ateliers COURONNES 66, rue des Couronnes 75020 Paris

https://www.paris-ateliers.org/ +33144618780 inscriptions@paris-ateliers.org



Afficher la carte du lieu Ateliers COURONNES et trouvez le meilleur itinéraire

