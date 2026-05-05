Traces et histoires d’une catastrophe naturelle dans le jeu vidéo en ligne, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
Traces et histoires d’une catastrophe naturelle dans le jeu vidéo en ligne, Médiathèque José Cabanis, Toulouse samedi 16 mai 2026.
Traces et histoires d’une catastrophe naturelle dans le jeu vidéo en ligne Samedi 16 mai, 14h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-16T14:00:00+02:00 – 2026-05-16T15:30:00+02:00
Fin : 2026-05-16T14:00:00+02:00 – 2026-05-16T15:30:00+02:00
Samedi 16 mai – 14h
par Henri Bazan
En déambulant dans les environnements transformés par un vaste cataclysme dans World of Warcraft, nous discuterons des émotions que les incendies dans des espaces virtuels peuvent créer. Ce sentiment de perte couplé à la permanence de ces catastrophes, dans des environnements sans résilience, interrogent aussi sur les manières d’en faire de l’archéologie : comment écrire l’histoire de ces mondes d’avant la catastrophe dans les jeux vidéo ?
Henri Bazan est professeur d’histoire-géographie (collège Albert Camus, Neuilly-sur-Marne), spécialiste des représentations historiques dans le jeu vidéo.
Médiathèque José Cabanis – Petit Auditorium (3ème étage)
Durée : 1h30
Sur inscriptions
Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/rencontre-traces-et-histoires-dune-catastrophe-naturelle-dans-le-jeu-video-en-ligne-par-henri-bazan »}] [{« link »: « https://framaforms.org/rencontre-traces-et-histoires-dune-catastrophe-naturelle-dans-le-jeu-video-en-ligne-par-henri-bazan »}]
l’Histoire à venir
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- Mardi Quiz, l’afterwork scientifique avec Olga Panella, L’Eurêkafé, Toulouse 5 mai 2026
- Étudier les atmosphères extrêmes depuis l’espace : aujourd’hui la Terre, demain Vénus ENAC Alumni Toulouse 5 mai 2026
- SOIRÉE CLUTCHO ITINÉRANTE AUX MINIMES ! Toulouse 5 mai 2026
- AMEL BENT – ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse 6 mai 2026
- PIERRE THEVENOUX CASINO – BARRIERE Toulouse 6 mai 2026