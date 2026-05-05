Traces et histoires d’une catastrophe naturelle dans le jeu vidéo en ligne, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Traces et histoires d’une catastrophe naturelle dans le jeu vidéo en ligne Samedi 16 mai, 14h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T14:00:00+02:00 – 2026-05-16T15:30:00+02:00

Fin : 2026-05-16T14:00:00+02:00 – 2026-05-16T15:30:00+02:00

Samedi 16 mai – 14h

par Henri Bazan

En déambulant dans les environnements transformés par un vaste cataclysme dans World of Warcraft, nous discuterons des émotions que les incendies dans des espaces virtuels peuvent créer. Ce sentiment de perte couplé à la permanence de ces catastrophes, dans des environnements sans résilience, interrogent aussi sur les manières d’en faire de l’archéologie : comment écrire l’histoire de ces mondes d’avant la catastrophe dans les jeux vidéo ?

Henri Bazan est professeur d’histoire-géographie (collège Albert Camus, Neuilly-sur-Marne), spécialiste des représentations historiques dans le jeu vidéo.

Médiathèque José Cabanis – Petit Auditorium (3ème étage)

Durée : 1h30

Sur inscriptions

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/rencontre-traces-et-histoires-dune-catastrophe-naturelle-dans-le-jeu-video-en-ligne-par-henri-bazan »}] [{« link »: « https://framaforms.org/rencontre-traces-et-histoires-dune-catastrophe-naturelle-dans-le-jeu-video-en-ligne-par-henri-bazan »}]

l’Histoire à venir