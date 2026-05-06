Traces, Square Dom Bedos, Bordeaux
Traces, Square Dom Bedos, Bordeaux mercredi 13 mai 2026.
Traces Mercredi 13 mai, 18h30 Square Dom Bedos Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-13T18:30:00+02:00 – 2026-05-13T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-13T18:30:00+02:00 – 2026-05-13T19:00:00+02:00
À partir de présences, de gestes et de fragments de récits, cette création interroge une histoire longtemps invisibilisée.
Un évènement « Journées de la mémoire«
Square Dom Bedos Rue Jacques d’Welles, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/journees-de-la-memoire-memoires-des-esclavages-de-labolition-des-resistances-et-des »}]
Dans le cadre de « Dom Bedos Connection », création théâtrale des élèves du Conservatoire autour de la mémoire de l’esclavage à Bordeaux. journées de la mémoire jmbx26
Woodly Caymitte Filipo, Al Pouessi (dite Modeste Testas). Quai Louis XVIII, 2019. Photo F. Deval
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