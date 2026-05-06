Traces, Square Dom Bedos, Bordeaux

Traces Mercredi 13 mai, 18h30 Square Dom Bedos Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T18:30:00+02:00 – 2026-05-13T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-13T18:30:00+02:00 – 2026-05-13T19:00:00+02:00

À partir de présences, de gestes et de fragments de récits, cette création interroge une histoire longtemps invisibilisée.

Un évènement « Journées de la mémoire«

Square Dom Bedos Rue Jacques d’Welles, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/journees-de-la-memoire-memoires-des-esclavages-de-labolition-des-resistances-et-des »}]

Dans le cadre de « Dom Bedos Connection », création théâtrale des élèves du Conservatoire autour de la mémoire de l’esclavage à Bordeaux. journées de la mémoire jmbx26

Woodly Caymitte Filipo, Al Pouessi (dite Modeste Testas). Quai Louis XVIII, 2019. Photo F. Deval