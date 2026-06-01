Tracteur grandeur nature – AXEMA aux Arènes de Lutèce, Arènes de Lutèce, Paris

Tracteur grandeur nature – AXEMA aux Arènes de Lutèce 5 et 6 juin Arènes de Lutèce Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Un tracteur en plein cœur de Paris, ça ne se voit pas tous les jours ! Grâce à AXEMA, les visiteurs pourront approcher un véritable tracteur agricole, monter à bord, et même prendre la pose pour une photo souvenir. Une opportunité rare et ludique, notamment pour les citadins qui n’ont jamais eu l’occasion de découvrir cet engin de près. Un moment à la fois amusant et, pédagogique !

Arènes de Lutèce 9 rue de Navarre 75005 Paris Paris 75005 Quartier Saint-Victor Paris Île-de-France

Un tracteur en plein cœur de Paris, ça ne se voit pas tous les jours ! Grâce à AXEMA, les visiteurs pourront approcher un tracteur agricole, monter à bord, et prendre la pose pour une photo souvenir. #agridemain #jnagri2025 #jnagri

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