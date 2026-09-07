[Trail, Course nature] ZWEL’ A BAWOUDÈ, La Trinité, La Trinité

Informations pratiques

[Trail, Course nature] ZWEL’ A BAWOUDÈ Dimanche 4 octobre, 00h30 La Trinité Martinique

Les inscriptions sont officiellement ouvertes / Plus d’infos : Performanskaraib.net : 0696 25 66 78 ou 0696 24 39 19

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T06:30:00+02:00 – 2026-10-04T15:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T06:30:00+02:00 – 2026-10-04T15:00:00+02:00

Entre plages sauvages, falaises, mangroves, forêt tropicale et panoramas exceptionnels, chaque parcours vous fera découvrir l’un des plus beaux joyaux de la Martinique.

5 formats pour tous les profils :

55 km • 31 km • 20 km • 13 km • 10 km

Et parce que courir a encore plus de sens lorsqu’on le fait pour une belle cause, cette édition s’inscrit une nouvelle fois dans le cadre d’Octobre Rose

La Trinité Nord Martinique La Trinité 97220 Martinique Martinique [{« type »: « link », « value »: « http://Performanskaraib.net »}, {« type »: « email », « value »: « INFOSBWD972@GMAIL.COM »}]

Le dernier rendez-vous du Chimen Lavi 2026 vous attend… direction la Presqu’île de la Caravelle pour une édition de la Zwel’A Bawoudè qui promet de vous en mettre plein les yeux